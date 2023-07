Nuovi opinionisti Grande Fratello: ecco i due nomi, novità anche per il GF Vip Party

Novità per quanto riguarda gli opinionisti del Grande Fratello in partenza da settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Manovre importanti anche per quanto riguarda il GF Vip Party.

Secondo Amedeo Venza, infatti, Paola Barale e Giuseppe Cruciani sarebbero i nuovi opinionisti del Grande Fratello. Niente da fare per Amanda Lear che, secondo il blogger, avrebbe rinunciato.

Novità anche per quanto riguarda il GF Vip Party che, sempre secondo le indiscrezioni, non dovrebbe essere più condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge impegnati in nuovi progetti.

Nikita si propone a Signorini

La prossima edizione con i Nip? Mi sembra molto interessante. Sicuramente regalerà delle gioie. Personalmente io non vedevo l’ora che accadesse un mix perché mi piaceva proprio l’idea di avere persone proprio non abituate alle telecamere. Che guardano la tv ma che non ci sono mai andate. Mi propongo per il Gf Vip Party! Se Signorini mi vuole, io ci sono. Il numero ce l’ha. Sono qui! Mi dispiace solo di non essere andata alla festa di Chi perché dovevo registrare il videoclip.