Dopo mesi di soffiate ed indiscrezioni arrivano finalmente tutti i nomi dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 in partenza dal prossimo 17 aprile su Canale 5 con Ilary Blasi in studio insieme ad Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Alvin sarà l’inviato in Honduras.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi: i nomi ufficiali del cast di naufraghi

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini Marco Mazzoli e Paolo Noise Marco Predolin Christopher Leoni (modello) Cristina Scuccia Claudia Motta Andrea Lo Cicero (ex rugbista) Gian Maria Sainato (influencer) Alessandra Drusian e Fabio Ricci (I Jalisse) Helena Prestes (modella) Pamela Camassa Corinne Clery Nathaly Caldonazzo Fiore Argento

Attualmente non sarebbe previsto alcun raddoppio settimanale, il programma dovrebbe snocciolarsi dunque in 10 puntate in onda su Canale 5.

L’appuntamento con l’Isola dei Famosi è quindi fissato per il prossimo lunedì 17 aprile su Canale 5.

