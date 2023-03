Tutto pronto (o quasi) per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023: quando inizia il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5? Scopriamo la data, il cast ed i possibili concorrenti.

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2023? Ecco la data

Ilary Blasi sarà accompagnata in studio da Vladimir Luxuria (per il secondo anno consecutivo) ed Enrico Papi (che prende il posto di Nicola Savino). In Honduras, salvo cambiamenti “shock”, dovremmo ritrovare il buon Alvin.

L’Isola dei Famosi 2023, secondo quanto riferisce TVBlog, dovrebbe partire ufficialmente il prossimo 17 aprile 2023, a due settimane di distanza dalla finale del Grande Fratello Vip.

Attualmente non sarebbe previsto alcun raddoppio settimanale, il programma dovrebbe snocciolarsi dunque in 10 puntate in onda su Canale 5.

I probabili concorrenti

Chi sbarcherà in Honduras? Sul cast di concorrenti dell’Isola non si hanno molte informazioni ufficiali ma, tramite TVBlog e altri siti del settore, abbiamo stilato una lista molto veritiera di coloro che potrebbero gareggiare nel ruolo di naufraghi: