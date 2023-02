Isola dei Famosi 2023, ecco altri 5 concorrenti ufficiali verso l’Honduras. A fare i nomi ci pensa TvBlog che svela in anteprima i primi naufraghi che stanno per intraprendere la nuova avventura televisiva.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2023: ecco altri 5 nomi

Dopo Pamela Camassa, Cristina Scuccia e la coppia formata dal giornalista Alessandro Cecchi Paone ed il suo compagno Simone Antolini, TvBlog ci svela altri cinque concorrenti:

Oggi siamo in grado di aggiungere altri cinque nomi di prossimi naufraghi di questa nuova edizione dell’ Isola dei famosi. Partiamo da Fiore Argento, sorella dell’attrice e regista Asia Argento e figlia di Dario Argento. Dopo aver intrapreso da giovanissima la carriera di attrice, Fiore poi è diventata un’apprezzata stilista. Dopo una figlia e sorella d’arte, adesso è la volta di un fratello d’arte, si tratta di Gianmarco Onestini, fratello di Luca, attualmente impegnato nel Grande fratello vip 7. Proseguiamo il quintetto di oggi qui su TvBlog con due personaggi del mondo radiofonico italiano, entrambi provenienti da Radio 105,si tratta di Annie Mazzola, conduttrice di Tutto Bene a 105 e Paolo Noise dello Zoo di 105. Chiudiamo il quintetto di concorrenti di oggi con la modella brasiliana Helena Prestes. Helena, televisivamente parlando, ha partecipato a Pechino express 2022 in coppia con la modella e influencer triestina Nikita Pelizon, attualmente concorrente del Grande fratello vip 7.

I fratelli Onestini is the new fratelli Rodriguez? A quanto pare…

La lista aggiornata: