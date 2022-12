Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip: Nicole Murgia e Davide Donadei stanno per entrare nella Casa e si porteranno appresso alcuni gossip niente male.

Durante Casa Pipol, Deianira Marzano ha parlato prima della Murgia e poi anche di Donadei (e non sono mancate le precisazioni di Parpiglia che ha svelato alcuni retroscena):

L’argomento piccante è la storia Vittoria Deganello-Alessandro Murgia. Loro hanno avuto un flirt e la sorella di lui (Nicole, ndr) tra poco varcherà la Casa del Grande Fratello Vip. Lui fa il calciatore ed è attualmente sposato e non so se adesso sono in fase di separazione.

La Deganello era anche amica di Nicole. Loro hanno fatto una vacanza ad Ibiza e lui è sposato ed ha due figli. Il colpo di scena è stato che, dopo un paio mesi, Vittoria è rimasta incinta. Lui vuole prendersi le responsabilità del bambino ma non ha intenzione di continuare la loro relazione.

Lei sta continuando la gravidanza e recentemente ha ricevuto una diffida perché la Deganello non deve parlare di lui pubblicamente per non ledere la sua immagine.

Nicole Murgia entra da single al Grande Fratello Vip. Lei è in quarantena ed ha chiuso una relazione da tempo. Vittoria era amica di Nicole ma adesso sono ai ferri corti e non c’è possibilità… La Murgia ha detto che non parlerà assolutamente di questa storia.