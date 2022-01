Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip: chi sono, follower e quando entrano

Mentre è ormai certa l’uscita di scena di Manuel Bortuzzo, che questa sera annuncerà l’intenzione di lasciare il GF Vip, tre nuovi concorrenti sono pronti a varcare la fatidica porta rossa. Ma chi sono? Non ci resta che scoprire tutti i dettagli sul loro conto, in modo particolare quando entreranno e quanti follower hanno alla vigilia del loro ingresso.

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip: tutto sul loro conto

Dei nuovi concorrenti vi abbiamo già svelato i nomi ed i primi dettagli. Adesso conosciamoli meglio anche grazie ai loro profili social. Il primo Edoardo Donnamaria, romano, classe 1994. Di lui sappiamo che è il collaboratore di Barbara Palombelli a Forum nonché speaker di Radio Zeta e RTL 102.5. Dopo la laurea in giurisprudenza, il giovane tenterà ora il grande salto. Su Instagram ha un seguito di 35,9 mila follower.

Gianluca Costantino è il secondo nuovo concorrente del Grande Fratello Vip: modello, è uno dei più cari amici di Alessandro Basciano, Come scrive TvBlog, “Si dice che il suo ingresso possa in qualche modo dare nuovi stimoli alle situazioni interne della casa”. Su Instagram ha un seguito di 21 mila follower, si definisce un coaching online e si occupa di economia e finanza.

Passiamo al terzo, Antonio Medugno, 23 anni originario di Napoli. Modello, ex corteggiatore di Uomini e Donne e tiktoker con un seguito di oltre 3 milioni, è colui che sui social ha il maggiore seguito. Basti pensare che su TikTok figura tra i 50 italiani più seguiti. Su Instagram conta 320 mila follower.

Quando entreranno i tre nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip? Secondo TvBlog potrebbe accadere nella serata di oggi, in seguito all’uscita di Manuel Bortuzzo, ma di carne al fuoco ce n’è già tanta. Very Inutil People, in merito all’ingresso di Medugno ha fatto sapere che entrerà venerdì 28 gennaio. Sarà così? Non ci resta che attendere!