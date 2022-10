Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip: quattro di loro sarebbero già in quarantena

Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip? La risposta è – ovviamente – sì. Dopo il “caso” Bellavia, la squalifica di Ginevra Lamborghini, l’eliminazione di Giovanni Ciacci e il ritiro di Sara Manfuso, la Casa sta per “ripopolarsi” nuovamente.

Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip: ultime news ingressi

A quanto pare alcuni nuovi concorrenti sarebbero già in quarantena per poter fare il loro ingresso nel corso di queste settimane, scaglionati in gruppi. Tra i possibili volti che potrebbero entrare nella Casa del GF Vip, anche Helena Prestes.

L’ex fiamma di Antonino Spinalbese (ha anche partecipato con Nikita a Pechino Express) entrerà in questo primo gruppo di concorrenti? Vedremo!

Voi chi vorreste dentro la Casa?

Altri focus sul GF Vip

Belen lancia frecciatine ad Antonino? La Rodriguez interviene: le precisazioni https://t.co/ENz3dOv2fr#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 11, 2022

Eliminato Grande Fratello Vip, Gegia rischia l’uscita: quote e previsioni dopo le nomination https://t.co/FM8fs4TCy8#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 11, 2022

Pamela Prati non ha preso un euro dal “Prati-Gate”? La Perricciolo interviene e pubblica un bonifico https://t.co/fTV5cYWh1i#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 11, 2022