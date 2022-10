Nella lunga intervista rilasciata da Marco Bellavia al settimanale Chi, in edicola da domani, c’è spazio anche per i ricordi e per il suo passato sentimentale. L’ex conduttore ed ex concorrente del GF Vip ha ricordato la sua relazione storica con Paola Barale ed ha svelato anche come ha vissuto il pieno del suo successo.

Marco Bellavia lasciato da Paola Barale? L’ex Vippone svela la verità

Mentre Paola Barale è attualmente impegnata nel talent ballerino di Rai1, Ballando con le Stelle, il suo ex Marco Bellavia rammenta i bei momenti vissuti insieme e fa chiarezza sulla fine di quella relazione che all’epoca fece sognare. Ecco le sue parole tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini:

Lei lavorava a La ruota della fortuna, io a Bim bum bam. Eravamo belli. Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesse lasciato perché era diventata più famosa di me, ma non era così. Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson. Poi ha sposato Gianni Sperti.

L’ex Vippone ha poi svelato anche altri particolari relativi al suo periodo di maggiore successo: