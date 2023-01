Dagospia conferma la teoria della noce moscata assunta dai ragazzi di Amici 22 nella notte di Capodanno. Dopo teorie (moltissime anche decisamente fantasiose) e supposizioni, a distanza di quasi una settimana arriva la verità.

Dagospia può confermare questa versione dei fatti, aggiungendo che i ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su Youtube, dove avrebbero cercato un modo per “sballarsi” in maniera artigianale. Piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l’ospedale.

La produzione ha scoperto il tutto e ha scelto di non diffondere il filmato incriminato per due ragioni, da una parte la volontà comunque di proteggere dei ragazzi molto giovani e dall’altra per evitare il rischio emulazione.