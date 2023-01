Valeria Mancini, dopo essere stata eliminata da Amici 22 (finita in sfida contro Cricca, rientrato nella scuola), sarebbe intervenuta sui social commentando la notte di Capodanno e il “noce moscata” Gate.

Noce moscata Gate, Valeria interviene dopo il Capodanno ad Amici 22

“Sappiate che che io ero davvero marginale sulla questione… non doveva essere per me quel provvedimento”, avrebbe scritto Valeria (famosissima su TikTok per il suo motto “è guera” prima di iniziare a cantare).

Sempre secondo le anticipazioni, Valeria dopo l’eliminazione avrebbe anche detto: “se avessi saputo che non si poteva fare non l’avrei mai fatto”.

AMICI ANTICIPAZIONI VALERIA, mentre è stata eliminata, ha detto “se avessi saputo che non si poteva fare non l’avrei mai fatto” questo fa capire che non si tratta di mobili/robe rotte, probabili uscite senza permesso #AMICI22 #amicispoiler — (@gossiptv__) January 11, 2023

La faccenda si fa sempre più complessa.

Nel frattempo, proprio la sorella di NDG è intervenuta sui social smentendo – categoricamente – la questione sulla noce moscata:

ci tenevo a dirvi che la sorella di ndg mi ha contattato per specificare che la notizia della noce moscata è falsa #amici22 — (@gossiptv__) January 12, 2023

