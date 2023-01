Amici 22, daytime che scotta dopo Capodanno: quel particolare che non passa inosservato – VIDEO

Dopo le anticipazioni bomba girate in queste ore sul Capodanno Gate ad Amici 22, in rete si sono diffuse le teorie più fantasiose riguardo a ciò che avrebbero potuto fare gli allievi per finire nei guai.

Amici 22, daytime dopo Capodanno: un dettaglio non passa inosservato

Proprio per via dell’accaduto, Tommy Dali è stato eliminato dalla scuola e Valeria è stata messa in sfida (battuta da Cricca che è potuto rientrare e riprendersi il suo banco).

Ma cosa è successo durante il daytime andato in onda oggi? Come ben sapete (a seguire vi riporteremo le nostre anticipazioni video), Maria e la produzione di Amici 22 sono venuti a sapere del fattaccio solamente il 6 gennaio.

Naturalmente il daytime mandato in onda oggi su Canale 5, fa riferimento alle giornate dopo la famosa Epifania e, proprio per questo motivo, le mie superstar di Twitter si sono accorti di un dettaglio importante.

Durante la puntata, non c’è traccia degli allievi coinvolti nel Capodanno-gate. Per l’esattezza di riferiamo a NDG (di recente è intervenuta sua sorella), Tommy Dali, Wax, Samu, Maddalena e Valeria.

Con molta probabilità gli allievi “incriminati” avranno ricevuto una punizione (sui social si parlava di cellulare “sequestrati” per una settimana) venendo esclusi anche dalle dinamiche del daytime.

Tutte le anticipazioni video