“Nikita? La più cattiva del GF Vip”: ex Vippona esagera con la finalista e critica Antonella

Nel corso della sua esperienza nella Casa del GF Vip, Nikita Pelizon ha dovuto fare i conti con un forte pregiudizio non tanto da parte degli spettatori, quanto piuttosto da parte dei suoi stessi compagni di avventura. Tra gli ex c’è anche Wilma Goich, che sicuramente non ha dedicato parole al miele alla finalista del Grande Fratello Vip 7.

Wilma Goich contro Nikita e Antonella

La cantante ed ex Vippona ha rilasciato di recente una intervista al settimanale Vero, nel corso della quale ha a lungo parlato della sua esperienza al GF Vip ma al tempo stesso ha anche criticato aspramente non solo Nikita Pelizon ma anche l’amica Antonella Fiordelisi, uscita a pochi passi dalla finale.

Incalzata dalla giornalista, Wilma Goich ha spiegato che spera che a vincere il GF Vip non sia Nikita, ritenendola costruita e persino “cattiva”:

E’ costruita dalla punta dei capelli a quella dei piedi. Credo che non esista nella Casa persona più cattiva di lei.

La Goich ha persino messo in dubbio l’amicizia tra Nikita e Antonella Fiordelisi nata nella Casa:

Ha vissuto appiccicata ad Antonella, quando si sono odiate per mesi, ma chi ci crede? Antonella è infantile e non riesce a capire l’astuzia di Nikita. Edoardo è uscito per colpa sua.

Un’accusa pesante che molto probabilmente non piacerà ai Donnalisi ed alla stessa coppia che, ad oggi, riesce a viversi serenamente la relazione nata nella Casa di Cinecittà.