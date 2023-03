Ex Vippone sostiene Nikita e critica gli altri finalisti: cosa dice di Tavassi

Lunedì sera, in occasione della finale del GF Vip 7, con ogni probabilità ci sarà in studio anche l’ex Vippone George Ciupilan, pronto a sostenere più che mai l’amica Nikita Pelizon. Quest’ultima è stata l’ultima finalista decreta nel corso della semifinale. In contemporanea, ha vinto la sfida contro Luca Onestini, eliminato dal reality.

George Ciupilan ed il sostegno per l’amica Nikita

Proprio durante la Semifinale del GF Vip, l’atteggiamento degli altri Vipponi nei confronti di Nikita è stato piuttosto discutibile. Anche Milena Miconi – oltre che la stessa finalista – ha criticato aspramente l’atteggiamento di alcuni concorrenti, i quali si sarebbero addirittura alzati e sarebbero andati via in un momento molto emozionante per Nikita.

Ad intervenire è stato l’ex Vippone George Ciupilan, che nei giorni scorsi su Twitter ha voluto rinnovare il suo sostegno all’amica:

Quando vedi una tua compagna di viaggio dopo 6 mesi di convivenza e tutto il tempo passato insieme che non viene neanche abbracciata quando viene nominata finalista, si capiscono tante cose e una di queste è la sua forza di resistere ancora, brava Nikita!

Dopo le ultime vicende nella Casa con protagonista Edoardo Tavassi e le sue parole contro Micol Incorvaia, George Ciupilan ha espresso nuovamente la sua: