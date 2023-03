L’eliminazione di Luca Onestini brucia ancora tanto, soprattutto tra i Vipponi rimasti in gara al GF Vip e che si preparano a vivere l’attesa finale. Se, infatti, dentro il loft di Cinecittà si continua ancora a parlare dell’ormai ex Vippone, c’è qualcuno da fuori che non ha mai commentato la sua eliminazione.

Onestini, perché Tonon non ha commentato la sua eliminazione dal GF Vip

Stiamo parlando dell’amico Raffaello Tonon, presente ormai da anni nella vita di Luca Onestini. Tra loro è nata una fortissima amicizia sin dai tempi della precedente partecipazione di Luca al GF Vip e da allora sono diventati “famiglia”.

Anche per questa ragione la mancanza di un commento da parte di Tonon ha fatto storcere il naso a più di un utente che evidentemente si è rivolto in tono insistente a Raffaello, in cerca di spiegazioni. Da qui la replica da parte del diretto interessato.

L’ex Vippone, tramite una sua Instagram Stories, ha voluto replicare alle ‘accuse’ che gli sono state rivolte, spiegando:

Rispondo a chi mi ha sottolineato con notevole aggressività che non ho postato nulla che riguardasse Luca, per me Lulone. Non desideravo pubblicare nulla e nulla ho pubblicato. Ho sentito la sua voce: ‘Raffa, come stai?’. Ho ritrovato la NOSTRA quotidianità. Poi un milione di altre cose. Mi basta: noi. Siamo gente che si parla e ride a crepapelle, sena bisogno di altro. Orgoglioso sempre della nostra ‘casa’ costruita con un cemento vero: la stima. Con me non attacca. Sappiatelo.

L’amicizia tra Luca Onestini e Raffaello Tonon, dunque, non è messa assolutamente a rischio, come qualcuno avrà potuto ipotizzare.