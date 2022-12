Cosa sta accadendo tra Nikita e Luca Onestini? Negli ultimi giorni la Pelizon ha vissuto momenti di crisi a causa della delusione provocata dalle parole del Vippone che ha chiarito come non abbia intenzione di andare oltre la semplice amicizia.

Dopo aver preso un “palo” da Onestini però, Nikita avrebbe aperto gli occhi e dopo averci pensato bene su, durante uno sfogo con Daniele ha commentato:

E’ bello e interessante, però al tempo stesso ci sono delle cose che non mi tornano, che personalmente non mi stanno piacendo, non riesco a fare una conversazione dove non mi senta una sensazione di… sento che la conversazione non è sciolta. Se mi fa una domanda rispondo, se gliela faccio io risponde super vago. Ma dove sta la scioltezza nel dialogo? La naturalezza nel dialogo? Adesso sto notando altro e mi rendo conto che a monte… Io con la coscienza posso sentirmi a posto, di brutto.

Dopo essere stata Nikita ad aver contrapposto il “palo” a Onestini, mostrandosi nel corso della serata non più remissiva, e dopo una censura del GF Vip di circa mezz’ora, i due sono tornati a parlare ed a sorridere ed a prendersi in giro a vicenda.

Alla fine non poteva mancare la buonanotte come di consueto, con tanto di abbraccio fortissimo tra i due.

alla fine si son dati la buonanotte come ogni sera in modo unico , risolto ma non sapremo mai in che modo causa regia per 5 ore non su di loro.

Non mi fido più di lui al momento, ma finchè lei sorride. Vedremo #gfvip #nikiters pic.twitter.com/iA6OiFv9dq

