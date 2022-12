Nikita piange in vasca per Luca Onestini: solo Salatino le si avvicina, “Ho frainteso”

Nelle ultime ore Nikita Pelizon si è resa protagonista di un lungo e silenzioso pianto nella vasca da bagno, mentre si trovava da sola nella zona beauty. Una scena ripresa dalle telecamere del GF Vip e diventata virale. Sui social in tanti hanno commentato il momento di grande fragilità della Vippona, ipotizzando i motivi della sua crisi.

Nikita piange in vasca da sola per il due di picche di Onestini

Perchè Nikita piangeva in vasca da sola? Molti appassionati del GF Vip hanno ipotizzato che dietro quel pianto silenzioso potesse esserci il due di picche di Luca Onestini, altri invece hanno pensato a qualcosa di più serio.

La prima ipotesi alla fine si è rivelata quella giusta. A quanto pare la Vippona sarebbe rimasta molto delusa dall’atteggiamento di Onestini, come evidenziato in uno sfogo avuto successivamente con Luca Salatino, il solo ad esserle stato vicino.

Sebbene infatti tutti i Vipponi si siano accorti del pianto in vasca di Nikita, solo Salatino si sarebbe avvicinato alla ragazza, trovandola affranta e amareggiata. Il motivo dietro la sua crisi sarebbero proprio l’atteggiamento di Onestini:

Mi ha detto che voleva conoscermi come amica. Lui sa che non volevo conoscerlo come amico e dalle attenzioni che mi dava avevo capito male. Quindi adesso devo fare uno switch e non posso farlo da un giorno a un altro.

A Luca ha ammesso di essersi sentita stupida per aver frainteso ma dall’altra parte si sente comunque coraggiosa per aver chiesto ed avuto chiarezza.

Dopo essere stata consolata da Luca, Nikita ha chiosato: “Avrei preferito che, sapendo che per me non era indifferente, si comportasse in un modo differente”.

Resta il fatto che, ancora una volta, è mancata nella Casa una certa solidarietà nei confronti di una ragazza visivamente fragile e che ieri ha vissuto un momento di crisi, da sola in bagno.

Il pianto silenzioso e il conforto di un proprio abbraccio, piccola Nikita quanto capisco il dolore che hai espresso in questa vasca.

💔#nikiters #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/ks71jaek1V — Lory 🤍🖤 Jerulina (@LoryMice) December 1, 2022

giale che dice che se ne sono accorti tutti che Nikita stava a piangere da sola in vasca pero nessuno se non luca ha provato ad avvicinarsi, questa è veramente una cosa brutta. dalla storia di marco avete imparato 0 #iostoconnikita #nikiters #gfvip — Deni Se (@_deniseeee___) December 1, 2022