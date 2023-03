Nikita, lettera ad Antonella dopo l’eliminazione: la reazione della Fiordelisi

L’eliminazione di Antonella Fiordelisi avvenuta nella puntata di ieri del GF Vip, ha lasciato tutti di stucco, compresi i Vipponi ancora nella Casa. Tra i concorrenti che sono rimasti maggiormente di sasso c’è sicuramente Nikita Pelizon, amica di Antonella che ha deciso di scrivere una lettera a lei destinata.

Nikita scrive una lettera ad Antonella

Una volta terminata la puntata di ieri che ha visto Antonella fuori dalla Casa e Giaele in finale, Nikita si è rifugiata in camera dove ha voluto scrivere una lettera all’amica.

La Pelizon lo aveva già fatto per Daniele subito dopo la sua squalifica. Questa volta Nikita ha usato un pezzo di carta per scrivere delle brevi righe ad Antonella, mentre quest’ultima si trovava nel frattempo già con il suo Donnamaria (video in apertura):

Scricciola. Grazie di tutto l’amore, l’affetto, sostegno, tempo, risate e bellissimi ricordi che mi hai fatto vivere. Ci siamo spese l’una per l’altra e ti voglio bene. Non era un sola ma sole contro tutti. Ci vediamo fuori. Goditi il tuo amore Edoardo e salutamelo.

La lettera l’ha quindi messa in valigia in attesa che Antonella possa leggerla. Un pensiero che è stato particolarmente gradito dall’influencer salernitana, come dimostrato dalla Story di Instagram dedicata alla Vippona.