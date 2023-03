Clizia Incorvaia, ospite di Casa Chi, ha parlato di Antonella Fiordelisi dopo le ultime esternazioni ed a poche ore di distanza dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip. La sorella di Micol ha anche svelato un retroscena con protagonista Edoardo Donnamaria.

Clizia “demolisce” Antonella e svela un retroscena su Donnamaria

“Questo nome è la risposta che questa società si è stufata di gente arrogante, presuntuosa. Il pubblico vuole gente colta, eleganti come animo e Micol è la risposta diametralmente opposta a lei”, ha commentato Clizia in riferimento ad Antonella così come riportano le colleghe di IsaeChia.

Clizia Incorvaia ha svelato che Edoardo Donnamaria è passato a casa loro per salutare Paolo Ciavarro:

Edoardo è passato da casa, a dare un saluto a Paolo, io ho ovviamente l’ho salutato ma hanno parlato tra di loro maschietti. Era un po’ provato, l’ho visto molto preso.

Clizia ha parlato pure di Oriana:

Ci sono modi e modi, Oriana è molto simpatica, non è come Antonella che è saccente e aggressiva. Oriana è ironica, super simpatica.

E sulla storia tra Micol e Tavassi ha rivelato: