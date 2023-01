Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono nuovamente ai ferri corti. Nel frattempo, nella Casa del Grande Fratello Vip si sta consumando un altro “drama” con protagonista Nikita Pelizon, “rea” di tramare alle spalle di Oriana Marzoli.

Se pensavate di essere di fronte ad una ragazza che ama la natura e vive nel suo mondo fatti di positività ed arcobaleni vi sbagliate di grosso. Per una fetta dell’internet, Nikita sarebbe la degna compare della strega di Biancaneve travestita da Trilly (senza un motivo preciso).

Ieri Antonella si è confidata con Nikita svelando di aver litigato con Edoardo per la nomination nei confronti di Oriana.

A questo punto la Pelizon le ha detto che avrebbe parlato con Edoardo (e così è stato).

Per la fetta social che vede solo il bicchiere mezzo vuoto, Nikita avrebbe tramato contro Oriana facendo il lavaggio del cervello ad Edoardo.

Ecco la domanda della Pelizon:

Io ho una domanda per te: ma la nomination di Oriana, perché l’hai fatta? Penso, ma veramente è più importante della tua fidanzata? E’ una persona che conosci da due mesi e noti certi atteggiamenti in Casa che non riguardano solo te ma tutti… è possibile, dopo varie cose che non ti sono piaciute… non so come spiegarti per essere diplomatica.

Edoardo Donnamaria ha spiegato il perché della nomination nei confronti di Oriana Marzoli:

L’ho fatto perché ho visto delle cose di lei che non mi sono piaciute ma sicuramente non l’ho fatto per Antonella e se lei non accetta che io possa voler bene ad Oriana è un problema suo non mio.

Non esiste al mondo, io sono amico di chi mi pare a me. Si prendono per il cul* e si punzecchiano ma Oriana non ha fatto niente. Io accetto la sua amicizia con Antonino che mi ha detto le peggio cose. Se lei non accetta che io voglio bene ad una persona che a lei non piace è un problema suo. Se è disposta a lasciarmi per questa bene, vuol dire che non era la persona giusta.