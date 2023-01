Nuova dura battuta di arresto in merito alla relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nelle passate ore si è consumato un nuovo durissimo scontro durante il quale l’influencer ha attaccato in maniera particolarmente dura il volto di Forum.

La nuova goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ultima nomination nel corso della quale Edoardo Donnamaria ha avanzato il nome di Oriana Marzoli, salvo poi pentirsene subito dopo.

La venezuelana è finita al televoto e rischia l’eliminazione insieme ad altri due nomi forti di questo GF Vip, ovvero Nikita Pelizon e George Ciupilan. Per questo Antonella oltre che rimproverarlo ha anche dato del ‘cane’ al suo fidanzato.A quel punto Donnamaria ha perso le staffe:

Io sono libero di dispiacermi se una persona a cui voglio bene va ad una nomination difficile? E io non me l’aspettavo? Sono libero o non sono libero? Non mi sembra che faccio l’amico con tutti. Amica mia, non mi sembra che io faccia il carino con tutti. Con Antonino non mi dico una parola da quando sono entrato qua dentro. Con Attilio ti sembra che io faccia il carino? Che ci siamo scannati? Ma che ca**o dici! Ma non dire stupidaggini.