Nicolas verso la finale dell’Isola: “Non è la stessa cosa senza Edoardo!”

In vista della finale dell’Isola dei Famosi del prossimo lunedì 27 giugno, Nicolas Vaporidis si è sfogato con Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis parlando della mancanza di Edoardo Tavassi, l’ex naufrago che ha dovuto abbandonare il gioco dopo un incidente al ginocchio.

Novantatré giorni a pensare a come saremmo usciti insieme da qua e a sei giorni dalla fine… vaffanc*lo. Non è la stessa fine, non è lo stesso modo di arrivarci, non c’è lo stesso entusiasmo.