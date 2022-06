Tra i finalisti dell’Isola dei Famosi non ci sarà Estefania Bernal, dal momento che la modella è stata eliminata proprio ad un passo dalla finale del prossimo lunedì. Prima del suo ritorno in Italia però, ha voluto rispondere a qualche domanda dei follower del reality tornando a parlare di Roger Balduino ma anche di Edoardo Tavassi (video in apertura).

Estefania Bernal dopo l’Isola: da Edoardo a Roger

Con lei, anche Edoardo Tavassi ha lasciato l’Isola dei Famosi nella passata puntata, anche se nel suo caso non è stato il volere del pubblico a decretare l’uscita bensì un brutto infortunio al ginocchio. Qualcuno ha voluto chiederle: “Ti piace Edoardo?”. E la replica di Estefania è stata molto vaga:

Posso dire che Edoardo è diventato un fig* pazzesco… Noi siamo amici, quindi se mi piace o no questa cosa non la posso dire… Però mai dire mai!

Estefania ha anche svelato se le piacerebbe rivedere Roger Balduino una volta fatto ritorno in Italia. Ricordiamo che con il modello ebbe un breve flirt proprio in Honduras:

Certo che mi piacerebbe rivederlo una volta che torno a Milano!

C’è chi l’ha criticata tacciandola di falsità, ma in merito la Bernal ha replicato:

Non penso di aver giocato sporco, semplicemente è un gioco, ognuno ha le sue strategie.

Il video completo in apertura