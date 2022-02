Nicola Pisu, nella giornata Nazionale contro il bullismo, ha chiesto pubblicamente che Manila Nazzaro gli chieda scusa dopo lo scivolone al Grande Fratello Vip che ha creato parecchi malumori sul web.

Ciao amici, mi dispiace tornare sulla vicenda che mi riguarda , ma ritengo le affermazioni di Manila Nazzaro gravi e inaccettabili. Nella giornata di sensibilizzazione contro il bullismo, che ho provato sulla mia pelle anni fa, quelle parole assurde mi offendono in modo particolare. Per una mia frase, poi mal riportata, non ho avuto dubbi a scusarmi.

Mi sembra legittimo che ora la Nazzaro mi rivolga le sue scuse. Per ciò che ha detto e per il suo atteggiamento negativo nei miei riguardi. A tre mesi dalla mia uscita dal programma , fino al punto di sperare che io “muoia annegato”. Nello stesso tempo chiedo ai responsabili di chiarire questo caso, ormai insopportabile.