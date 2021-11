Nicola Pisu ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? L’imprecazione è stata la stessa che ha visto Stefano Bettarini andare fuori lo scorso anno, quindi, se le cose sono rimaste esattamente le stesse, il figlio di Patrizia Mirigliani potrebbe fare i conti con una squalifica durante l’appuntamento di domani sera.

Sul web i pareri in merito sono contrastanti, vedremo cosa accadrà domani sera. Del resto, proprio Alfonso Signorini ha affermato di voler bandire il politicamente corretto tranne le bestemmie:

C’è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite.