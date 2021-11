Miriana Trevisan e Nicola Pisu, entrambi al televoto dopo l’uscita infelice di lui perché si è sentito ferito, rischiano di “giocarsi” definitivamente l’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip.

Jo Squillo, intervistata durante Casa Chi, ha fatto il quadro del loro rapporto svelando che Nicola avrebbe bisogno di un aiuto psicologico e, proprio per questo motivo, di uscire dal GF Vip:

Chi merita di uscire? Lì è una questione di dinamiche. Nicola è un libro aperto. Qualsiasi cosa che dice fa un danno e non si accorge. Tutto glielo abbiamo suggerito una uscita dalla porta di servizio. Lui è così, con tutto l’amore che abbiamo… io dormivo con Miriana e c’avevo alle spalle Nicola.

Ad un certo punto io mi volevo defilare perché non era carino vederlo così. Lei non riusciva a gestire questa cosa e mi dispiace ma è una cosa abbastanza chiara, chiara a tutti. Miriana avrebbe dovuto fermarsi dall’inizio perché è un ragazzo troppo da costruire per i suoi bisogni.

E’ un bel ragazzo e ti viene voglia di riempirlo di baci ma dopo non va bene e occorre fermarsi. Per lui occorre un bel percorso di psicoterapia e non il GF Vip perché è diventato rancoroso e questa storia non gli ha fatto bene. Questo lusso di sentirsi 20 persone che lo accolgono e lo proteggono… ecco, questa cosa qua non l’ha capita, non ha capito questa grande opportunità.