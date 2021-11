Jo Squillo ospite di Casa Chi dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, ha raccontato la sua esperienza a caldo ed ha parlato – nuovamente – di Alex Belli dopo le sue dichiarazioni in diretta, svelando cosa ne pensa anche di Soleil Sorge.

Davanti a Davide mi aveva detto di non avermi votato. Questo me l’ha ripetuto tre volte. Credo che abbia perso anche la fiducia di sua moglie. E’ sposato oppure no? Quando recita poi non si ricorda qual è la verità.

E sul rapporto con Soleil Sorge, la ex concorrente del Grande Fratello Vip aggiunge:

Lui ha l’idea di far fuori tutti come dei birilli. Soleil ha una sua logica anche lei e quindi non credo sia facile farla fuori come ha fatto con me. Lui ha fatto strategia per eliminarmi. Dovevo già capirlo quando ha detto a Katia che mi aveva asfaltata.

Alex e Soleil scoppieranno sicuramente. Quando lei scoprirà che lui è uno stratega senza cuore e senz’anima si ribalterà. Anche lei è una stratega ha esperienza in reality e fa questo di mestiere ma Soleil ha due facce molto contrastanti e spesso ha fragilità e sa essere una donna molto spirituale e spesso queste due personalità cozzano.