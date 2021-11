Dopo Iva Zanicchi anche Manuela Arcuri si candida (velatamente) per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip? Intervistata sull’ultimo numero di Chi Magazine in uscita domani, la domanda sui reality non passa inosservata.

Manuela Arcuri verso il Grande Fratello Vip?

Ho fatto Ballando con le stelle, ma è più un talent. Tra il Grande Fratello Vip e L’isola dei famosi sceglierei il primo. L’isola non ce la farei fisicamente: avrei grosse difficoltà a vivere per terra senza il mio cuscino, la mia coperta, massacrata dalle zanzare. La Casa ha i suoi pro e contro, ma è un programma che potrei affrontare. Me lo hanno chiesto tante volte, ma non è ancora il momento.

Spero che Signorini la convinca che, invece, questo potrebbe essere proprio il momento giusto. Il prossimo mese cominceranno ad entrare nuovi vipponi… speriamo bene!

La Arcuri parla del coming out di Gabriel Garko

Ha fatto bene a dire quello che ha detto, era ora. Io l’avrei fatto prima, è brutto vivere in una situazione di non chiarezza. Io non lo sapevo perché non me lo ha mai detto, ma sono contenta per lui perché avrà vissuto certamente meglio dopo essersi tolto questo peso.