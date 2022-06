News concorrenti Grande Fratello Vip 7: quanti saranno e data d’inizio

Quanti concorrenti entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip? Secondo le prime indiscrezioni faranno il loro ingresso circa una 30ina di differenti personalità pronte a creare le nuove dinamiche.

Le porte della Casa più spiata d’Italia si riapriranno il prossimo lunedì 19 settembre 2022 e, secondo i primi rumors diffusi da Amedeo Venza, questa settima edizione in partenza dovrebbe durare circa sei mesi (quindi il GF Vip dovrebbe concludersi a marzo 2023):

