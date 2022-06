Come vi avevamo scritto alcuni giorni addietro, la settima edizione del Grande Fratello Vip inizierà ufficialmente il prossimo 19 settembre, così come ha anticipato TVBlog in largo anticipo.

Concorrenti Grande Fratello Vip: durata, cast e data d’inizio

Oggi Amedeo Venza, tramite le sue storie, aggiunge qualche piccolo particolare sulla nuova edizione che prenderà il via sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset sempre con Alfonso Signorini alla conduzione:

E’ previsto per il 19 settembre il debutto della nuova edizione del GF Vip! Anche questa edizione potrebbe durare più di sei mesi e si alterneranno oltre 30 concorrenti tra quelli ufficiali e quelli che entreranno in corsa al programma avviato. Sarà un cast variegato dove (si spera) sarà dato spazio a volti freschi e giovani rigorosamente single per far sì che si possano formare nuove e amatissime coppie.

Il presunto cast del GF vip

Antonino Spinalbese

Antonella Fiordelisi

Jeda

Federico Fashion Style

Max Felicitas

Asia Gianese

Gigliola Cinquetti

Patrizia Groppelli

Evelina Sgarbi

Alcuni focus sul reality show

