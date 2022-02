Nathaly Caldonazzo ha fatto “mea culpa” confidando di avere esagerato con Soleil Sorge. Per questo motivo, durante un momento di confidenze con Miriana e Manila al Grande Fratello Vip, ha raccontato come ha cercato di migliorare questa situazione.

Lei dimentica presto ed è sempre gentile. Non so se dimentica o passa oltre… con me ha fatto così. Con Soleil dopo un mesetto circa, mi sono rivista in una puntata dove a caldo avevo fatto un confessionale troppo forte. Quando mi sono rivista ho notato di avere esagerato perché avevo usato termini sgradevoli.

Non sono stata bene per una settimana ma non sapevo come chiedere scusa. Poi abbiamo iniziato nuovamente a parlare piano piano… lei non ha mai fatto confessionali contro di me e se li faceva sempre dopo i miei ma non forti come quelli che ho fatto io…