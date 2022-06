Il motivo che ha costretto Marco Cucolo a lasciare l’Isola dei Famosi

Ad un passo dalle battute finali, Marco Cucolo ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi a pochi giorni dall’eliminazione della sua compagna Lory Del Santo (protagonista di una recente gaffe).

Ma per quale motivo Marco Cucolo ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi? A quanto pare il naufrago aveva problemi al fegato e la sua ultima notte in Honduras sarebbe stata un vero inferno.

Il fidanzato di Lory Del Santo avrebbe avuto pure problemi di stomaco e vomito che lo avrebbero corretto a lasciare l’Honduras per fare ritorno in Italia.

E se Marco ha dovuto lasciare l’Isola, anche Edoardo Tavassi ha avuto dei problemi ma per lui le cose si sarebbero risolte in maniera positiva, ecco cosa scrive pipol tv:

Il più grande mattatore di questa edizione de l’Isola dei famosi ovvero Edoardo Tavassi che insieme alla sorella Guendalina hanno regalato risate e allegria all’interno del reality; è volato in infermeria insieme con Marco Cuculo per problemi fisici. Ma se Cucolo ha dovuto mollare, per Edoardo non sarà così (per fortuna). Il ragazzo secondo le nostre fonti ha avuto un problema al dente ma per la partita finale sarà in campo.