Lory Del Santo dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi è tornata sui social (oppure no?) facendo una piccola gaffe già diventata virale. Tommaso Zorzi ha condiviso degli screen della regista di The Lady intenta a commentare il suo percorso in Honduras come se fosse un estimatore (ma invece è lei con il suo account con tanto di spunta blu).

Tommaso Zorzi “sbugiarda” Lory Del Santo

Sarà veramente Lory Del Santo oppure il suo social media manager si è scordato di “fare switch” con l’account “fake” dedicato ai complimenti degli estimatori? Nulla di male, ci mancherebbe.

Tutti noi abbiamo quell’account “farlocco” che ci serve per “spiare” le storie dell’ex oppure per guardare gli aggiornamenti di qualche buontempone che magari ci ha bloccato.

Quello che fa sorridere è la “sfilza” di complimenti fake spuntati fuori a nome di Lory Del Santo con tanto di account verificato.

Lory Del Santo (o il suo social media manager), ha anche commentato offendendo la conduzione di Ilary Blasi, puntando il dito contro Nicola Savino e chiamando Vladimir Luxuria al maschile (e questo, invece, non fa ridere per niente).

A questo punto spero che l’account della Del Santo sia stato hackerato.

AGGIORNAMENTO: I miei amici di Twitter mi fanno notare che probabilmente Lory Del Santo avrà copiato ed incollato i messaggi degli estimatori ricevuti in privato.

Magari la prossima volta una rilettura non farebbe male prima di pubblicare certe cose.

Tommaso Zorzi king degli epic fail, ti amiamo sempre.