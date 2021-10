Soleil non apprezza (fisicamente) Aldo Montano: “Mi fa cag*re!”, ha affermato, sollevando il malcontento di Twitter. Chiacchierando con Katia Ricciarelli dopo la diretta del Grande Fratello Vip, la Stasi ha preso parola facendo dell’ironia.

Soleil e Montano non si piacciono: i commenti che non passano inosservati

Essendo la preferita dal pubblico, Soleil è risultata immune e non ha ricevuto alcuna nomination. Proprio per questo motivo, Aldo Montano si è trovato “sprovvisto” del suo nome preferito (visto che, tutte le volte che gli è stato possibile, ha espresso il suo parere contro).

Katia Ricciarelli, che con Aldo Montano ha grande intesa, ha preso le difese dell’amico lodandolo anche fisicamente: “Quanto era bello con quel completo blu stasera?”.

Soleil, invece, ha mostrato di non trovarlo affascinante:

Oddio no, a me fa cag*re!

Beh, Montano non è proprio la simpatia fatta persona e “nasconde” il suo malcontento imponendosi una serenità sinistra però proprio brutto a me non pare in tutta onestà…

Anche Aldo si è espresso nei confronti di Soleil chiedendo a Gianmaria cosa avesse trovato di speciale in lei (“Non è la Loren”, “Non passava nulla di meglio?”) e, anche in questo caso, Montano ha detto una gigantesca sciocchezza, suvvia.

Se Aldo dice in maniera “più carina” rivolgendosi a Soleil che “non è la Loren” oppure chiede a Gianmaria come abbia fatto a stare con lei “non passava nulla di meglio? ” va bene.

Se Soleil dice che fisicamente non gli piace, allora rosica ed è cattiva.

Ok#gfvip — Catia (@catiuz92) October 26, 2021

#GFvip Aldo a Gianmaria: “ma cosa ci hai trovato in lei? (Soleil)

Francesca:”non passava niente di meglio il convento”?

Fatevi schifo. Siete veramente imbarazzanti — Robert🙂 (@Iamnameless0) October 1, 2021

A Soleil non mi piace Aldo non perché non le sbava dietro ma perché ha visto una chiusura ingiustificata nei suoi confronti, figlia di pregiudizi a questo punto. E non iniziate a dire ch’è questione di pelle perché chiuso in una casa, anche per inerzia, provi a conoscere. #gfvip — #Rare 🎥 (@DioBenedicaMe) October 26, 2021