Ieri sera, nel corso delle nomination al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha “sconvolto” tutti facendo i nomi delle sorelle Selassiè piuttosto che mandare a rischio Francesca Cipriani e Ainett Stephens (che sono comunque verso la porta d’uscita insieme a Carmen).

Soleil nomina le sorelle Selassiè e Clarissa ci resta male

Dopo la puntata in diretta, Clarissa Selassiè si è sfogata con Sophie Codegoni affermando di esserci rimasta male per la nomination ricevuta da Soleil: “Poteva votare Francesca o Ainett…”, ha affermato la più piccola delle tre princess in gara.

Proprio Soleil, chiacchierando con Manila ha svelato di avere attuato una chiara strategia nei loro confronti. Del resto, non prendiamoci in giro, solo Lulù ha veramente legato con La Stasi.

Jessica e Clarissa, infatti, spesso e volentieri si sono scagliate contro e, proprio la minore di Casa Selassiè, ultimamente aveva sperato di diventare un concorrente unico perché avrebbe voluto dare la sua nomination a Soleil.

Dopo la puntata in diretta del Grande Fratello Vip, Soleil si è confidata con Manila dichiarando di aver messo alla prova le principesse perché due di loro (Jessica e Clarissa) non le sembrano sincere.

