Ci sarà anche Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria, tra i protagonisti de La Pupa e il Secchione Show, la nuova edizione condotta da Barbara d’Urso ed in partenza da stasera su Italia 1. Ad annunciarlo è stata proprio la padrona di casa nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, anche se il nome del giovane, grande amico di Alex Belli, era già trapelato da tempo.

Mirko Gancitano a La Pupa e il Secchione Show

Mentre Barbara d’Urso annunciava la presenza di Mirko Gancitano a La Pupa e il Secchione Show, in collegamento c’era anche la fidanzata Guenda Goria che ha fatto alcune rivelazioni. Intanto sappiamo che Mirko sarà uno dei secchioni dell’edizione e questo porta Guenda ad essere leggermente preoccupata per via della sua gelosia:

Sono molto gelosa di lui, da pazzi, faccio finta di no, ma poi quando c’è una bella donna marco il territorio in maniera pazzesca, divento tremenda. Ci siamo fatti una promessa di matrimonio a Santo Domingo, bellissima, romanticissima. Lui è un ragazzo straordinario, io sono molto innamorata e lo auguro a tutte le donne.

“Sarà chiuso in una villa per otto settimane con le pupe”, ha insinuato la conduttrice, e Guenda non è riuscita a trattenere una risata svelando:

Tra l’altro Mirko ha l’abitudine di dormire abbracciato a chiunque abbia accanto!

Nel corso de La Pupa e il Secchione Show, Mirko Gancitano incontrerà la “suocera” Vera Miales che ovviamente sarà una Pupa. In merito, Guenda ha commentato:

Io credo che Mirko non abbia niente contro Vera se non che lei in alcuni momenti mi abbia fatto soffrire. Credo però che la convivenza potrebbe essere un po’ imbarazzante.

Vladimir Luxuria ha quindi domandato alla conduttrice se fosse contemplata la possibilità di ritrovare a letto insieme Mirko con la “suocera” Vera e la stessa d’Urso non ha escluso l’ipotesi dal momento che i secchioni dovranno dormire con le pupe.