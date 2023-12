Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, intervistata su Radio Cusano Campus ai microfoni di Turchesando, ha parlato abbondantemente di Mirko Brunetti, svelando cosa faceva durante la messa in onda televisiva di Temptation Island.

Lei arriva come single, entra dentro ma lei non voleva stare lì e mi ha chiamato disperata dicendo che non voleva stare lì e io l’ho spronata a continuare.

La mamma di Greta ha svelato cosa faceva Mirko Brunetti quando guardava le puntate di Temptation Island in TV:

Mirko quando guardava quelle puntate faceva una faccia strana, da sofferente. Ma se tu sei un telespettatore perché guardi la tv e ti dispiace?

Ecco dove sono iniziati i litigi. Ecco perché quel “famoso figlio”, quella sera che va in onda Temptation Island io guardo Mirko e gli dico: “Tu non me la racconti giusta, ma perché fai quella faccia ogni volta che guardi il programma? Ma non è che per caso sei ancora innamorato della tua ex e sei qui che stai cercando altro? Perché non capisco”.

Io l’ho visto che c’era qualcosa di anomalo. Lui non mi ha neanche risposto ed ha litigato con Greta e le ha detto: “eh però tua mamma…” e mia figlia gli ha detto che io sono diretta.