Nicola e Miriana continuano a mantenere alta l’attenzione dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. La Regina di Roma, proprio ieri, è andata dietro le mura dell’abitazione più spiata d’Italia facendo il tifo per il figlio di Patrizia Mirigliani.

Proprio dopo le ultime dinamiche, gli estimatori del GF Vip stanno pensando che Miriana Trevisan stia facendo della “strategia” dopo aver scoperto il seguito positivo di Nicola.

Ed infatti, proprio ieri sera, sollecitata da Gianmaria Antinolfi, ha svelato che andrà volentieri a cena con Nicola ma in amicizia.

Poi, a tarda notte, ha chiesto a Pisu anche di accompagnarla in camera: “Ringraziami che ti ho riportato in vita e cerca di accompagnarmi al letto, che gli anziani vanno accompagnati”, ha affermato la Trevisan.

Miriana a Nicola: “Ringraziami che ti ho riportato in vita e cerca di accompagnarmi al letto,che gli anziani vanno accompagnati” Meglio che non parlo. Valutate bene chi dovete votare, buonanotte. #gfvip

Per chi dice che è stata Miriana a iniziare il discorso. Lei si era appena seduta e GianM: “ma una cena a questo gliela fai fare o no?!” E lei risponde (è senza il microfono) ” In AMICIZIA si” COSA C’È CHE NON SI CAPISCE della parola AMICIZIA TROGLODITI?!#gfvip pic.twitter.com/sAwA5q6ItZ

— MiriAngela_ScomoDina (@Una_di_noi) November 11, 2021