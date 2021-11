Dopo gli ultimi avvenimenti dei giorni scorsi, anche Nicola Pisu avrebbe iniziato a fare qualche passo indietro rispetto alla sua conoscenza con Miriana Trevisan. I dubbi non hanno travolto solo la showgirl. In seguito al distacco della donna ed a quanto avvenuto anche nella puntata di ieri del GF Vip, Nicola ha preso un’importante decisione: distaccarsi dalla donna.

Nicola e Miriana sempre più ai ferri corti

Durante una chiacchierata con Soleil Sorge, oggi Nicola ha esposto il desiderio di prendere le distanze da Miriana Trevisan, asserendo:

Cerco di parlarci il meno possibile, ma non perchè ce l’ho con lei… Anche guardarla negli occhi mi fa male. Per lei, qui, è una storia finita. Fuori… poi ne parliamo.

Tra i due non manca l’attrazione fisica, ma le cose sembrano essere ormai peggiorate irrimediabilmente. Anche confrontandosi con gli altri inquilini, Nicola ha ammesso di essere stato contento di essere rimasto in Casa e di aver superato il televoto, sebbene la situazione non sia per lui del tutto piacevole a causa di Miriana:

Devo cercare di evitarla in tutti i modi.

Un atteggiamento non condiviso da Manila e Francesca, sebbene abbiano compreso il suo stato d’animo.

La giornata è proseguita con una nuova lite molto pesante tra i due. Entrambi in camera, Miriana e Nicola si sono confrontati per l’ennesima volta senza però trovare un punto di incontro. Ad esordire è stata proprio la showgirl:

Tieniti la tua sofferenza e io mi tengo la mia, anche io sto soffrendo. È chiaro? Io sto soffrendo perchè vedo soffrire una persona con cui sono stata chiara sin dall’inizio.

Nicola ha continuato a sostenere di non poter essere allegro in questo momento, sebbene la donna non riesca a comprenderne le ragioni dal momento che non sarebbe cambiato nulla tra loro rispetto ai giorni scorsi.

Io non mi innamoro di un’idea che non è mai stata mia. Tu sei stato imprudente nel non coltivarti altre cose!

Il chiarimento tra i due è ancora molto lontano.