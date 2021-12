Miriana Trevisan è uno dei personaggi più controversi di questo Grande Fratello Vip. La sua antagonista principale è Soleil Sorge e, proprio di lei, poche ore fa ne ha dette di tutti i colori sfogandosi con Sophie e Lulù.

Se tu hai di fronte una persona che mente sui fatti… ma è una cattiva, falsa. Come ti puoi difendere? Devi purtroppo aggiustare la questione sul mentire. La cosa brutta è la forma di bullismo perché tu immetti nella gente un’idea, il dubbio… ed è terribile questa cosa. Più di essere trasparenti con il pubblico e dare il nostro massimo non possiamo fare. A me ne dice di ogni ed io le rispondo. Me ne dice tante…

Non capisco quel “tutto”. Quando senti l’odio dopo un po’ ti stanchi. L’odio gratuito. L’odio sai da dove viene? Dalla paura di una persona. Se tu hai paura di me e non sei sana di mente mi odi.