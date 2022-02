Miriana Trevisan dopo aver passato la notte con Biagio D’Anelli è ufficialmente entrata in crisi. Durante un confessionale del Grande Fratello Vip la showgirl è scoppiata a piangere svelando un retroscena che l’ha messa in crisi.

Tra noi è iniziato tutto subito, ci siamo voluti bene dall’inizio. Quasi meno fisica e più sentimentale, perché c’è stato un sentimento. – riporta Biccy – Un bene e oltre il bene il rispetto e molto affetto. Questa cosa è bella però mi sto spaventando. L’altra sera che abbiamo passato insieme ci siamo detti parole d’amore molto forti. In quella camera lunedì notte c’era una sorta di guerra interiore. Della serie ‘io scappo, che chi scappa prima vince’. Troppo forte questa volta quello che è successo. Sono molto spaventata devo ammetterlo.

Ho una paura mia da tanti anni, se c’è amore vero io tento ad impaurirmi non posso farci nulla è così sempre. Non riesco nemmeno a parlare. Io non voglio soffrire, non voglio soffrire più. Poi ci sono tante cose che mi confondono. Adesso devo riflettere su tanti punti.