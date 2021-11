“Miriana è una piagnona!”, Sonia Bruganelli difende Soleil Sorge

A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip che verrà trasmessa stasera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, Sonia Bruganelli ha commentato l’atteggiamento un po’ too much di Miriana Trevisan prendendo le difese di Soleil Sorge.

Miriana Trevisan? Non mi è mai piaciuta. Ha esagerato sulla cosa di Soleil perché effettivamente ha detto che l’aveva minacciata. È un po’ piagnona. È quello che dico sempre ai miei figli. La cosa peggiore è piagnucolare e lamentarsi, ma si vede che al pubblico piace. A me personalmente non piace, ma non è una novità tanto che piace tantissimo alla mia collega Adriana Volpe. Evidentemente si hanno dei caratteri differenti.