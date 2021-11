Gli scivoloni di Katia Ricciarelli continuano a far discutere la rete ma gli autori ed il conduttore del Grande Fratello Vip sembrano non accorgersene continuando a lodare il suo percorso nella Casa. La nuova offesa ha coinvolto Lulù Selassiè facendo sbottare (ancora una volta) Giulia Salemi.

Chiacchierando con Lulù e Soleil, la cantante lirica ha definito la Selassiè una “pendona” che in dialetto veneto vuol dire “zingara che chiede la carità”, il tutto perchè va sempre in giro con la borsetta (e non è nemmeno un mistero il suo contenuto).

Giulia Salemi ha commentato la pagina Instagram “GFVip Video” ha promesso un intervento mirato, in difesa di Lulù, proprio nel corso del GF Vip Party che verrà trasmesso in streaming proprio stasera nel corso della diretta:

Ecco il video con le parole di Katia: stasera Signorini la rimprovererà oppure, ancora una volta, farà finta di niente?

Io non ce la faccio più con questa gente.

Adesso per katia Lulù sembra una pendona(una zingara che chiede la carità) per come se ne va in giro#gfvip

Non so più che dire pic.twitter.com/5hnjzmKn8z

