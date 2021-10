Ieri sera la nuova puntata del Grande Fratello Vip ha evidenziato chiaramente quanto siano differenti Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Anche l’intervento di mamma Patrizia Mirigliani ha peggiorato le cose, infastidendo la showgirl.

Miriana e Nicola, questa “unione” non s’ha da fa

Dopo la diretta del GF Vip, Davide Silvestri ha provato a rassicurare l’amico, offrendogli saggi consigli per affrontare questo rapporto dentro la Casa più spiata d’Italia.

Davide e Nicola hanno chiacchierato fino alle sei del mattino e l’attore, amico di entrambi, ha cercato solamente di mostrare il “quadro” esattamente come è al momento con la Trevisan sempre molto sincera e chiara:

Se Miriana stesse giocando con te mi arrabbierei molto perché mi deluderebbe come donna e perché tu sei mio amico e non voglio che ti prendano in giro.

Pisu è “sotto un treno”, troppo avanti con i sentimenti e la Trevisan ha bisogno di costanti stimoli e molte parole.

Cose che, alla fine della fiera, forse Nicola non potrà darle.

Chiaramente Miriana non sta prendendo in giro nessuno ma si è vissuta questa emozione esattamente come le era stata proposta.

Poi Nicola, dopo pochissimi giorni, ha pigiato il piede sull’acceleratore rischiando di “schiantarsi” (è una metafora, ovviamente).

Voi cosa ne pensate?

Mi piace la lucidità con cui #Davide stia cercando di far ragionare #Nicola sulla questione #miriana. La domanda è perchè nessuno, ripeto NESSUNO, si è preoccupato o si preoccupa di far ragionare #lulù sull’ossessione per #manuel? #gfvip — Antonio Luzzi (@ThisManIsNo1) October 23, 2021