L’intesa che c’è tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan è sotto gli occhi di tutti. Entrambi si divertono a giocare e stuzzicarsi ma se tra loro ci sia davvero qualcosa di più di una semplice amicizia è ancora un mistero anche perché lui sarebbe impegnato.

Miriana si dichiara a Biagio ma spunta la fidanzata di lui

Ieri sera, tra una battuta e l’altra, Miriana si è finalmente sbilanciata. Mentre scherzavano in presenza di Giacomo Urtis sul loro rapporto e sul fatto che Biagio spesso rifiuti le sue attenzioni, la Trevisan non nega di provare un’attrazione nei suoi confronti: “Dentro questa bolla può succedere, a me è successo e una persona si è innamorata di me”, ha affermato parlando di Nicola Pisu.

Rispondendo ad una domanda di Giacomo che le ha chiesto se anche lei provasse lo stesso, Miriana ha ribadito ancora una volta che nei confronti di Nicola non c’era niente di più di una semplice attrazione fisica.

Con Biagio le cose sembrano stare diversamente:

Con lui c’è mentalmente di più.

“E quindi a che punto siamo?” ha domandato D’Anelli incuriosito dalla dichiarazione della showgirl che – forse scherzando o forse no – ha risposto:

Ti amo, ma tu mi rifiuti!

Biagio rifiuta Miriana perché è ancora fidanzato?

L’opinionista dovrebbe stare con Silvana Curcio così come ha confidato ospite di Pomeriggio 5:

La mia testa e il mio cuore è ancora in Germania. Sono andato io personalmente a Stoccarda, è la prima volta che vado io da una donna. Sono felicissimo, sono innamorato, lo dico pubblicamente.

Lo scorso dicembre Biagio e Silvana stavano insieme da un paio di mesi quindi la coppia dovrebbe aver festeggiato da poco un anno di relazione (anche se non pubblicano foto insieme da maggio):

Sono tranquillo, sono felice e sono sereno. Sono due mesi che mi frequento con lei, anche lei mi ama. Io non mi sarei mai spostato per una donna se non l’amassi così.

Chi è Silvana Curcio

Ma chi è Silvana Curcio, la nuova fidanzata che avrebbe rubato il cuore di Biagio D’Anelli? La donna è residente a Stoccarda ma ha origini italiane.

Lavora come manager in un’azienda di calzature ma ha conquistato anche il titolo di Miss Germania dove vive ancora nonostante la storia con Biagio che già un anno fa parlava di matrimonio.