Chi è Silvana Curcio? La ragazza è la nuova fidanzata di Biagio D’Anelli, concorrente del Grande Fratello Vip che entra in Casa nel corso della puntata in onda lunedì 29 novembre 2021.

La mia testa e il mio cuore è ancora in Germania. – ha raccontato Biagio ospite di Pomeriggio 5 – Sono andato io personalmente a Stoccarda, è la prima volta che vado io da una donna. Sono felicissimo, sono innamorato, lo dico pubblicamente.

Lo scorso dicembre Biagio e Silvana stavano insieme da un paio di mesi quindi la coppia dovrebbe aver festeggiato da poco un anno di relazione (anche se non pubblicano foto insieme da maggio):

Sono tranquillo, sono felice e sono sereno. Sono due mesi che mi frequento con lei, anche lei mi ama. Io non mi sarei mai spostato per una donna se non l’amassi così.