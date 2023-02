Milena Miconi, nel corso del Game Night del Grande Fratello Vip, ha imitato Nikita Pelizon. Se inizialmente la modella si è fatta una risata, con il passare dei minuti si è adombrata ripetendo a bassa voce: “Io non sono così”.

L’imitazione di Nikita al GF Vip, Milena sotto accusa: reazione dei social

L’imitazione di Milena, ovviamente, era esasperata ed ha evidenziato gli up e down del percorso di Nikita, parlando anche di “energie” ed mettendo in luce alcuni aspetti.

Le imitazioni, per forza di cose, sono sempre politicamente scorrette (differenti dall’essere volgari, vedi quella che ha fatto Antonella ad Oriana).

Personalmente credo che Milena facesse anche riferimento agli episodi accaduti con Elenoire Ferruzzi e sono sicura che non pensi determinate cose di Nikita, almeno spero.

C’è da aggiungere pure che l’imitazione è, volutamente, una esasperazione che, per rendere l’idea, si avvicina ad una caricatura.

Per dirvi, io ho gli occhi grandi e il mento importante, vi assicuro che quando mi hanno fatto delle caricature per gioco, non sono certo risultata l’ultima delle Miss Italia perché vengono “evidenziati” i miei tratti somatici rilevanti.

Anche in questo caso, facciamoci una risata ed alleggeriamo tutti i toni, perché ridere fa bene e prenderla con filosofia è sempre “l’arma” migliore per combattere qualsiasi tipo di nemico, fidatevi di me.

I fan di Nikita, dopo l’imitazione, non l’hanno presa bene ma la stessa protagonista, a testimonianza di ciò che vi dicevo prima, durante un momento di bisogno di Milena (sentiva freddo e lei è andata a prenderle una coperta) le ha immediatamente teso la mano.

