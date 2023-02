Antonella Fiordelisi si è rifiutata di fare lo sketch delle “promo fake” durante il Game Night tirando in ballo anche le televendite fatte con “Acqua e sapone” prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip.

No, queste cretinate no. Non lo voglio fare! Io ho fatto lo spot di Acqua e sapone, una cosa importante. Non è che mi posso mettere a fare la cretina così? E lo so che l’ha fatto anche Patrizia Rossetti ma è una cosa che non mi piace sinceramente che devo stare così per tutte le cose importanti che ho fatto sinceramente non mi va.