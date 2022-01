La migliore amica di Federica interviene dopo il bacio con Gianmaria

Federica Calemme prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip era single, parola della sua migliore amica. La giovane modella si è scambiata alcuni baci appassionati con Gianmaria Antinolfi ed è stata presa di “mira” dal popolo dei social.

Federica durante le prime battute del GF Vip, aveva affermato di avere iniziato una frequentazione non troppo impegnativa. Ecco perché, una volta dentro le quattro mura della Casa, ha assecondato il suo interesse nei confronti di Gianmaria perché il suo cuore non era del tutto occupato.

La migliore amica di Federica, stanca delle illazioni in rete, ha contattato Deianira Marzano che ha riportato il messaggio tramite le Stories del suo profilo di Instagram:

Deia spero di farti portavoce di un msg che sono stanca venga ancora messo in dubbio e frainteso! Federica è single. 3 settimane prima che entrasse nella casa ha conosciuto e frequentato un ragazzo che effettivamente le piaceva, ma con il quale non aveva alcun legame effettivo, proprio per questo, prima di entrare, hanno messo i puntini sulle i premettendo che entrambi si sarebbero dovuti sentire liberi di fare ciò che volevano!

Fede è la ragazza semplice e tranquilla che si vede in tv è estranea ad ogni tipo di tattica o dinamica creata tanto per far parlare di se, se ha baciato Gianmaria l’ha fatto perché lo voleva e l’ha fatto quando se lo è sentita.

Te lo dice la sua migliore amica che è stanca di dover leggere continue false insinuazioni.