Micol Incorvaia, dopo aver ricevuto le rassicurazioni di Clizia, ha deciso di ascoltare il suo cuore. E così, la bella siciliana ha deciso di dormire nel caravan con Edoardo Tavassi, tra baci e coccole dopo una puntata del Grande Fratello Vip decisamente pesante.

A quanto pare, secondo le mie superstar di Twitter, Tavassi e Micol si sarebbero dati un bacio in confessionale. Poi, sotto le coperte, anche alcuni baci a stampo cercando di smorzare l’imbarazzo dei primi contatti ravvicinati.

Per quello che mi riguarda, ciò che hanno fatto stanotte Tavassi e Micol è molto più intimo, bello, maturo e rispettoso del contatto immediato avuto tra Oriana e Antonino che, una volta terminato, purtroppo non ha lasciato nulla (o poco più).

“Se non ci stavi te non mi attaccavo a nessun altro..mi sono soffermato su di te perché ti piacevano i manga,è una cosa che mi avrebbe preso pure fuori da qua,ero partito che non me ne frega un cazz0 di nessuno. Io non ho dubbi.”

(+ esempio del tedesco a supporto)#incorvassi pic.twitter.com/mOxmornSx0

— Sandy (@Sandy___8) November 29, 2022