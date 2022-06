Il conto alla rovescia è terminato: la Maturità 2022 ha preso il via oggi, 22 giugno, con la prima prova scritta della quale dopo tanta attesa sono state svelate le tracce. Ed intanto sono numerosi i Vip che nelle passate ore hanno fatto il loro personale in bocca al lupo ai maturandi.

Maturità 2022, l’in bocca al lupo dei Vip

Da Emma Marrone a Barbara d’Urso, passando per Francesca Michielin e Antonella Clerici: tanti volti noti del mondo della televisione e della musica nelle ultime ore hanno rivolto un pensiero ai maturandi impegnati da oggi nella fatidica Maturità 2022:

Notte prima degli esami ❤️‍🔥 in bocca al lupo a tuttз! #maturita2022 — Francesca Michielin💙💛 (@francescacheeks) June 21, 2022

Notte prima degli esami❤️ indimenticabile…. la rimpiangerete da grandi. Forza ragazzi e’ quasi finita! #maturita2022 — Antonella Clerici (@antoclerici) June 21, 2022

In bocca al lupo maturandi 🍀🤞🏼 — Emma Marrone (@MarroneEmma) June 22, 2022

In bocca al lupo a tutti i maturandi… State tranquilli e godetevi questi giorni… Anche se oggi vi sembra difficile, li ricorderete con affetto… E un po’ vi mancheranno ❤️ #maturita2022 — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) June 21, 2022

Le tracce della prima prova

Ed a proposito di Maturità 2022, proprio in questi frangenti sono trapelate le tracce della prima prova scritta di italiano che terrà impegnati per 6 ore gli oltre 500 mila studenti.

Sette le tracce proposte di tre diverse tipologie. Secondo Skuola.net per l’analisi del testo protagonisti sono Giovanni Pascoli e Giovanni Verga, rispettivamente con il brano “La via ferrata” e “Nedda. Bozzetto Siciliano”.

Secondo l’Ansa per l’analisi di un testo argomentativo “La sola colpa di essere nati” di Gherardo Colombo e Liliana Segre.

Il tema della traccia di tipologia B di carattere tecnico-scientifico è sul cambiamento climatico, partendo da un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021.

Altra traccia dell’esame di maturità 2022 è la comprensione e l’analisi di un testo tratto da Oliver Sacks “Musicofilia”, con un ragionamento sul potere che la musica esercita sugli esseri umani.

“Tienilo acceso: posta commenta condividi senza spegnere il cervello”: una traccia dell’esame di maturità riguarda l’iperconnessione, una riflessione a partire da un testo di Vera Cheno e Bruno Mastroianni.

Per la Tipologia C non poteva mancare un tema sul Covid e sulle conseguenze della pandemia con testo tratto da Luigi Ferrajoli “Perché una Costituzione della Terra?”.